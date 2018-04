Gaza, cecchino israeliano spara a un palestinese e i soldati esultano

Un cecchino israeliano spara contro un palestinese disarmato sul lato del confine della Striscia di Gaza e i compagni esultano. La scena è stata ripresa in un video girato lo scorso 22 dicembre, che però è diventato virale in queste ultime ore.

Le forze armate israeliane hanno confermato l'autenticità del video, specificando che "dopo aver tentato di disperdere i rivoltosi, un colpo è stato tirato in direzione di un palestinese noto per essere il loro leader". Dopo lo sparo, si sentono le grida di giubilo dei soldati. "Wow, che video!", "Leggendario", "E' volato in aria".

Il cecchino, secondo le autorità, ha agito correttamente visto che il palestinese avanzava verso il confine dopo aver ignorato l'ordine di fermarsi. Per il ministro israeliano della Difesa, Avigdor Liberman, citato da 'Times of Israel', "il cecchino merita una lode", mentre il commilitone che fatto le riprese merita "la corte marziale".