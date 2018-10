"Cesare Battisti è sparito da giorni, temeva Bolsonaro"

Parlare di fuga, oggi come oggi, non è corretto. Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac che da anni si trova in Brasile, è però irreperibile da giorni, secondo La Stampa. "Era qui domenica, poi non l'ho visto più", dicono i testimoni di Cananeia dove abita da aprile, sentiti dal quotidiano di Torino. Domenica scorsa l'ultra conservatore Jair Bolsonaro ha vinto le elezioni presidenziali promettendo all'Italia l'estradizione del latitante protetto in Brasile grazie all`ex presidente Lula da Silva che impedì per decreto l'estradizione.

Secondo un vicino di casa "da lunedì non c`è nessuno in casa, la sua Prisma grigia è parcheggiata nel cortiletto, da fuori sembra tutto in ordine, come quando parte per le ferie. Mario racconta che ultimamente c'è stato molto movimento, c'era una coppia straniera con un bambino. Dalla descrizione dovrebbe essere Valentine, la figlia maggiore di Battisti, che oggi ha 33 anni e fino ad ora era venuta solo due volte a visitarlo in Brasile".

"Al baretto dove compra le ricariche telefoniche almeno due volte a settimana non lo vedono da dieci giorni", si legge ancora. Il direttore del tribunale di Cananeia Anderson Nascimento dice: "Il braccialetto elettronico è stato tolto in aprile, il mese dopo è caduto anche l`obbligo di firma una volta al mese" e "all'ambasciata italiana confermano che Battisti non può uscire dal Brasile, ma che è libero di circolare in tutto il Paese". Nel settembre di un anno fa il governo italiano aveva già chiesto al Brasile di rivedere la decisione di Lula. Un mese dopo, Battisti era stato arrestato dalla polizia brasiliana mentre tentava di varcare la frontiera con la Bolivia con 6 mila dollari e 1.300 euro in contanti non dichiarati. Tre giorni dopo l'arresto, Battisti venne rilasciato, con l'obbligo di dimora. In quella occasione, il ministro della Giustizia Torquato Jardim affermò che l'ex terrorista avrebbe violato "la fiducia concessagli dal Brasile".