Turchia, la Francia schiera la flotta ma non per difendere i curdi

Sanzioni e navi militari: nelle acque dell'isola di Cipro è iniziata un'altra guerra che vede protagonista la Turchia e in cui Italia e Francia sono direttamente coinvolte. In questo caso non solo parole: c'è in ballo il petrolio di Nicosia promesso a Total ed Eni