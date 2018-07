Quali possibilità ci sono per salvare i ragazzi bloccati nella grotta in Thailandia

Si ragiona ancora su come salvare i dodici giovanissimi giocatori di calcio bloccati insieme al loro allenatore in una grotta del nord della Thailandia. Mentre è stato diffuso un nuovo video che li mostra seduti l'uno accanto all'altro, avvolti nelle coperte termiche, il coordinatore della Us Cave Rescue Commission, Anmar Mirza, ha spiegato alla Bbc: "L'opzione per tirarli fuori più velocemente è l'immersione, ma è anche la più pericolosa".

Nell'operazione sono impegnati sommozzatori della marina thailandese, sommozzatori britannici e personale militare americano: in totale, più di mille persone sono state coinvolte, comprese squadre provenienti da Cina, Myanmar, Laos e Australia.

Thailandia, come salvare il gruppo intrappolato nella grotta

Nonostante la presenza di molti professionisti ed esperti di immersioni, dice la Bbc, per raggiungere il gruppo intrappolato servirebbero comunque molte ore, considerando che i soccorritori sarebbero costretti a nuotare attraverso minuscoli passaggi, seppure aiutati da pompe che di continuo cercano di ridurre la presenza dell'acqua e di liberare le cavità. Nuotare in queste grotte, fanno sapere gli esperti, "è una condizione estrema" ed "è molto probabile che (i ragazzi, ndr) si lascino prendere dal panico e finiscano per mettere in pericolo loro stessi e i soccorritori".

C'è anche una seconda opzione. Le autorità sul posto hanno ipotizzato di praticare fori nelle pareti della grotta per drenare parte dell'acqua. Il problema, in questo caso, è lo spessore della roccia. Problema che persisterebbe anche nel caso in cui la perforazione possa servire per creare una via di uscita per i ragazzi intrappolati. Per una soluzione simile però, sottolineano ancora gli esperti, servirebbe portare nella zona pesanti attrezzature di perforazione, necessarie per sfondare la roccia. E senza strade, arrivare vicino alla cavità è molto difficile.

Inoltre, sarebbe importante e necessario condurre un'indagine sulla morfologia della caverna per conoscerla prima di iniziare a perforare; altrimenti si corre il rischio di scavare nel posto sbagliato. "E' una situazione molto difficile", ha sottolineato Anmar Mirza. "È come cercare un ago in un pagliaio".