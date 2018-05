Basta modelle: arriva il concorso di bellezza per 'signore'

In occasione della festa della mamma, nella città brasiliana di San Paolo è stato organizzato un concorso di bellezza molto speciale: dedicato non alle modelle, ma alle signore un po' più in là con l'età.

Niente giovani ragazze quindi, a sfilare e a contendersi il titolo di miss 2018 sono state signore di una certa età che si sono divertite a mettersi in mostra in eleganti abiti lunghi scintillanti, esibendosi anche in balli e coreografie davanti a una giuria di esperti.

Un'iniziativa anche per aumentare la propria autostima e promuovere l'integrazione sociale tra donne non più giovanissime.