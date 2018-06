Il premier Conte a Parigi vede Macron ma Salvini: "Irresponsabili oltre confine"

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ha ricevuto con una calorosa stretta di mano il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel cortile d'onore dell'Eliseo, dove era schierato un picchetto per gli onori militari.

Al termine del pranzo di lavoro, che vedrà al centro del confronto soprattutto le recenti tensioni sul tema della gestione dei flussi migratori e la possibile riforma del regolamento di Dublino sull'accoglienza dei richiedenti asilo, è prevista una conferenza stampa congiunta.

La gestione delle migrazioni mette "a rischio l'intero impianto dell'Unione Europea" spiega il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, malgrado i numeri degli arrivi in Italia dal Nordafrica siano in forte calo: secondo Frontex, nei primi quattro mesi del 2018 sono calati a 9.400, tre quarti in meno rispetto allo stesso periodo di un anno fa (tunisini ed eritrei sono le nazionalità principali, che pesano per il 40%).

Migranti, Conte a Parigi per accordo hotspot in Africa

Tra le ipotesi di lavoro, un accordo per l'organizzazione di hotspot per "filtrare" i migranti che hanno diritto a protezione internazionale già in Paesi africani come la Libia e il Niger. L'obiettivo della delegazione italiana, secondo quanto si apprende, resta quello di mettere al sicuro le vite umane ma riducendo le partenze dalle coste nordafricane. Il concetto che si chiede oggi alla presidenza francese e più in generale all'Europa di condividere è che i migranti che arrivano in Italia arrivano in Europa e la loro gestione non può essere un problema solo italiano.

Il regolamento di Dublino: che cos'è

La riforma del sistema comune di asilo, detto di Dublino dal regolamento che lo norma e che scarica sui Paesi di primo arrivo gli oneri legati all'accoglienza dei rifugiati, è sul tavolo da molto tempo a Bruxelles, ma le posizioni dei Paesi Ue sono diverse e finora i tentativi di fare una sintesi non sono riusciti.

La proposta di mediazione avanzata dalla presidenza bulgara, che prevede i ricollocamenti obbligatori dei richiedenti asilo solo in casi estremi e con varie subordinate, non è passata nel Consiglio Affari Interni riunitosi a Lussemburgo, per l'opposizione dei Paesi mediterranei, tra cui l'Italia. Nel Consiglio Europeo di fine giugno i capi di Stato e di governo parleranno anche di altri temi, come della riforma dell'Eurozona.

Malta Italia: incontro tra i ministri degli esteri

Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha ricevuto oggi alla Farnesina il suo collega maltese, Carmelo Abela. Nel corso del colloquio, è emersa fra l'altro la comune volontà di lavorare insieme in un serrato coordinamento, soprattutto in sede europea, sui temi migratori e nell'ambito della revisione del regolamento di Dublino. I due ministri hanno altresì ribadito la comune volontà di rafforzare i rapporti bilaterali, ivi incluso un approfondimento della collaborazione giudiziaria e altri temi di interesse bilaterale.

Intanto in Spagna il governo del socialista Pedro Sanchez intende ripristinare l'universalità dell'assistenza sanitaria, garantendo le cure anche ai migranti irregolari. Il governo del conservatore Mariano Rajoy aveva cancellato l'universalità dell'assistenza con un decreto del 2012. Il nuovo decreto per ripristinarla dovrebbe essere pronto in sei settimane. "Ridaremo il diritto alla salute a tutte le persone", ha detto oggi la portavoce dell'esecutivo, Isabel Celaà, citata da El Mundo.

Salvini: "Cinici sono oltreconfine"

A Ventimiglia i cinici e irresponsabili sono oltre confine". Lo ha detto Matteo Salvini ministro dell'Interno oggi a Genova nella conferenza stampa in prefettura parlando di migranti e del vertice in corso a Parigi al quale partecipa il presidente del consiglio Conte.

"Dal vertice del presidente del consiglio in Francia mi aspetto aiuti concreti e rispetto."

Di maio: "Italia non arretra più"

"La questione della Francia, in cui il presidente Conte e questo governo hanno preteso le scuse prima di poter incontrare il presidente Macron (e sono contento che il presidente Macron le abbia date queste scuse), è soprattutto un modo per ricordare che ai tavoli europei non ci sarà più un'Italia che arretra ma un'Italia che avanza e che vuole fare gli interessi degli italiani". Lo sottolinea, in un video postato su Fb, il vicepremier e leader del M5S, Luigi Di Maio.

Trump: Conte "eccezionale", noi duri su immigrazione ora vincenti

"Il nuovo presidente del Consiglio italiano è eccezionale, sembra che quelli forti sull'immigrazione prevalgano adesso". Lo ha detto il presidente statunitense, Donald Trump, riferendosi a Giuseppe Conte, incontrato per la prima volta al G7 in Canada. Su Fox News, Trump stava parlando di immigrazione: "I democratici, invece, sono molto deboli sull'immigrazione". "Dobbiamo costruire un muro" ha ribadito.

Conte a Parigi, Forza Italia polemizza

"Lo schema dei Presidenti del Consiglio non eletti dagli Italiani è sempre lo stesso. Appena nominati vanno a Parigi e Berlino per farsi accreditare dalle principali cancellerie europee. Conte ovviamente ha deciso di non fare eccezione. Questo nonostante il comportamento dei francesi di questi giorni gli avesse offerto la possibilità di provare a dimostrarsi diverso". Lo afferma in una nota Marco Marin, deputato di Forza Italia.



"In effetti candidarsi e farsi eleggere dagli Italiani è molto più difficile e complicato che andare a Parigi e Berlino. Per farsi votare dagli italiani - prosegue Marin - Conte avrebbe dovuto farsi conoscere e apprezzare. Avere delle idee e dei progetti per l'Italia. In tutta evidenza non ce l'avrebbe fatta.