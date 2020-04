Coronavirus, record di decessi negli Usa: Trump firma il memorandum per gli aiuti all'Italia

L'epidemia di coronavirus sta colpendo duramente anche gli Stati Uniti, dove è stato registrato un nuovo record di decessi: 2.100, mai così tanti in un solo giorno. Le autorità americane hanno annunciato che sono stati registrati oltre 2.100 morti nelle ultime 24 ore, con un bilancio totale di 18.747 decessi. I contagi complessivi sono poco più di 500mila mentre le persone guarite sono 27.314. Lo Stato più colpito dalla pandemia è quello di New York con oltre 170mila casi e 7.844 morti. Nonostante la situazione emergenziale che coinvolge gli Stati Uniti, Trump ha firmato il documento che prevede gli aiuti nei confronti dell'Italia.

Coronavirus, Trump firma il memorandum per gli aiuti all'Italia

E' stato pubblicato dalla Casa Bianca il memorandum firmato dal presidente Donald Trump sugli aiuti da fornire all'Italia nel quadro dell'emergenza coronavirus. Nel documento, diviso in otto sezioni, si definisce l'Italia "uno dei nostri alleati più stretti e di vecchia data" e si evidenzia che è stata "devastata dalla pandemia di Covid-19, che ha già causato oltre 18mila vittime, ha portato gran parte del sistema sanitario italiano sull'orlo del collasso e minaccia di spingere l'economia italiana in una profonda recessione".

"Il governo italiano ha richiesto l'assistenza degli Stati Uniti - prosegue il documento - Sebbene la responsabilità principale del governo degli Stati Uniti sia nei confronti del popolo americano, venire in aiuto dell'Italia aiuterà a combattere l'epidemia di Covid-19 e mitigherà l'impatto della crisi e allo stesso tempo dimostrerà la leadership degli Stati Uniti nei confronti delle campagne di disinformazione russa e cinese, ridurrà il rischio di nuove infezioni dall'Europa agli Stati Uniti e manterrà le catene di approvvigionamento".

Coronavirus, cosa prevede l'aiuto degli Usa all'Italia

Dagli Stati Uniti, si evidenzia in una sezione del memorandum, arriveranno in Italia "attrezzature e forniture" mediche ad eccezione di tutti i prodotti ritenuti necessari per la "risposta nazionale" degli Usa al Covid-19.

Uno dei paragrafi del memorandum sottolinea il ruolo delle forze statunitensi presenti in Italia. "Alla luce degli oltre 30mila tra personale militare e dipendenti degli Stati Uniti in Italia, il Segretario alla Difesa dovrà, senza mettere a repentaglio la capacità d'azione o la salute della forza, senza indebolire la risposta interna della nostra nazione alla crisi e coerentemente con le limitazioni politiche di questo memorandum, mettere a disposizione personale e strutture per assistere l'Italia nella sua risposta al Covid-19".

Tra i punti evidenziati ci sono quelli di agevolare il trasporto e l'installazione di ospedali da campo e attrezzature fornite da fonti non governative degli Stati Uniti, curare pazienti italiani non contagiati presso le strutture degli Stati Uniti ed agevolare il trasporto di attrezzature, carburante e cibo.