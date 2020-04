Coronavirus, Boris Johnson in ospedale: "Sintomi persistenti"

Boris Johnson, il premier britannico, è stato ricoverato in ospedale per una serie di esami. Il primo ministro è risultato positivo al coronavirus e mostra sintomi, febbre e tosse, da 10 giorni. Una portavoce di Downing Street ha reso noto che "il primo ministro, su consiglio del suo medico, è stato ricoverato in ospedale per esami. E' un passo precauzionale, visto che il primo ministro continua a mostrare sintomi persistenti del coronavirus da 10 giorni dopo essere risultato positivo".

"Il primo ministro -ha aggiunto- ringrazia il Servizio Sanitario per il lavoro duro svolto in maniera incredibile e esorta i cittadini a continuare a seguire le indicazioni del governo: rimanere a casa, proteggere il Servizio Sanitario e salvare vite".

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto "fiducioso" nel fatto che il primo ministro britannico Boris Johnson, ricoverato in ospedale ieri per il coronavirus, si rimetterà presto e tornerà a casa. "Sono fiducioso e sicuro che starà bene. E' forte", ha dichiarato l'inquilino della Casa Bianca, definendosi "un amico" di Johnson.

Ieri sera la regina Elisabetta, 94 anni, ha parlato alla nazione: "Siamo in un momento che so essere sempre più difficile per la vita del nostro Paese, un momento di sconvolgimento, che ha portato dolore ad alcuni, difficoltà economiche a molti e a enormi cambiamenti nella vita di tutti". E' il quarto discorso alla nazione in 68 anni di regno. Elisabetta si è rivolta al popolo britannico con un messaggio in tv per parlare dell'emergenza coronavirus. Nel suo discorso di quattro minuti alla nazione, la regina Elisabetta ringrazia anche "chi resta a casa" e, facendo così, "aiuta a proteggere le persone fragili e a risparmiare a molte famiglie il dolore già sofferto da quelli che hanno perso i loro cari".

"Stiamo affrontando insieme questa malattia e voglio assicurarvi che, se resteremo uniti e determinati, vinceremo noi". "In questo momento ci troviamo insieme a tutte le nazioni nel mondo in questa sfida comune, usando i grandi progressi della scienza e la nostra compassione: avremo successo e questo successo appartiene a ognuno di noi". "Grazie a tutti quelli nel Servizio sanitario nazionale che sono in prima linea" nella lotta al coronavirus e che "altruisticamente continuano ogni giorno a lavorare fuori di casa per sostenere tutti noi". "Sono sicura - afferma, rivolgendo il suo ringraziamento agli operatori sanitari - che la nazione si unisce a me nell'assicurarvi che quello che fate viene apprezzato e che ogni ora del vostro duro lavoro ci avvicina sempre di più al ritorno a tempi più normali". "Torneranno giorni migliori. Saremo di nuovo con i nostri amici, saremo di nuovo con le nostre famiglie, ci incontreremo di nuovo", ha concluso la sovrana 93enne.