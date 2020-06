Coronavirus, oltre 1.300 contagiati nel mattatoio e l'indice di contagio schizza a 2,88: Germania in ansia

Coronavirus, la Germania in ansia. Nuovo balzo per l'indice R0 in Germania che passa da 1,79 a 2,88, stando all'Istituto Robert Koch, secondo cui la cifra si basa su una media di quattro giorni. Lo riferisce Sky News. La Germania è alle prese con un allarmante focolaio in Nordreno-Vestfalia legato al mattatoio Toennies, che ha fatto registrare oltre mille contagi. Tra i dipendenti del mattatoio sono stati riscontrati domenica altri 300 casi di contagio da Covid-19, portando il totale delle infezioni a 1.331, su un totale di 6.139 addetti. Le autorità del land hanno visitato il luogo che è diventato l'epicentro di un nuovo

focolaio di infezione, temendo una seconda ondata di contagi.

Al contrario di quanto ipotizzato da alcuni media tedeschi, le autorità locali dopo aver visitato il mattatoio hanno per il momento escluso un nuovo lockdown a livello regionale. Anche se c'è un "grosso rischio pandemico", l'infezione è chiaramente localizzata all'interno del mattatoio e non c'è un "salto significativo" nel resto della popolazione, ha detto Laschet. Nel frattempo tutti i dipendenti del mattatoio sono stati posti in quarantena, ma la misura potrebbe non essere sufficiente, perché nel frattempo le migliaia di lavoratori potrebbero a loro volta avere infettato famiglia e amici, che a loro volta potrebbero avere diffuso il virus. La scoperta del focolaio ha suscitato un'ondata di proteste contro il proprietario dell'impianto, Clemens Toennies, del quale vengono chieste le dimissioni.

Sono 537 i nuovi casi di coronavirus registrati in Germania nelle ultime 24 ore, per un bilancio complessivo di 190.359 infezioni. Lo ha reso noto l'Istituto per le malattie infettive Robert Koch. Solo tre le vittime per il Covid-19 da ieri: il totale dei decessi è così salito a 8.885.

Diversi agenti di polizia sono rimasti feriti negli scontri con i residenti di un edificio a Gottinga, nella Germania centrale, messi in quarantena dopo che 120 su 700 sono risultati positivi al coronavirus. Lo hanno reso noto le forze dell'ordine. Le violenze sono scoppiate quando un gruppo di persone del complesso residenziale ha cercato di farsi strada attraverso una barriera metallica allestita per mantenere i 700 residenti all'interno del complesso. Alcuni hanno lanciato pietre, bottiglie e doghe di legno contro la polizia, ha spiegato ai giornalisti il responsabile delle forze dell'ordine di Gottinga, Uwe Luehrig. I cittadini sono stati messi in quarantena tre giorni fa dopo la scoperta tra loro di due casi di contagio. Secondo i dati aggiornati a venerdì, 120 residenti erano risultati positivi.

Coronavirus, la situazione epidemiologica nel resto del mondo: grafici

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Grafici Salvatore Sonni)