Il coronavirus spaventa India e Pakistan, in tutto il mondo più di 330mila vittime

Record di nuovi contagi in India dove in un solo giorno sono stati registrati 6.088 casi di Covid-19. Lo ha dichiarato il ministero della Sanità e del Welfare di Nuova Delhi, aggiornando così a 118.447 il totale delle persone contagiate. E' invece salito a 3.583 il numero delle vittime, 148 in più di ieri. Il ministero ha anche riferito che sono 48.534 le persone che sono state dimesse dagli ospedali dopo aver ricevuto le cure necessarie e che i casi attivi attualmente registrati nel Paese sono 66.330. Sono più di 2,7 milioni i test condotti su casi sospetti, come hanno spiegato le autorità sanitarie indiane. Oggi in India è il 59esimio giorno del lockdown imposto lo scorso 25 marzo per contenere la diffusione del Covid-19. Lockdown che è stato prorogato fino al 31 maggio.

In Pakistan oltre 5mila casi e più di mille morti

Il virus fa paura anche nel vicino Pakistan dove sono stati superati i cinquemila casi di coronavirus e le mille vittime causate da complicanze legate all'infezione. E' quanto ha reso noto il ministero della Sanità di Islamabad nel suo bollettino quotidiano, parlando di 50.694 contagi e 1.067 morti. Nelle ultime 24 ore sono 2.603 i nuovi casi confermati e più di cinquanta le vittime. A essere maggiormente colpita è la provincia meridionale di Sindh, con 19.924 casi e 336 morti, seguita da quella orientale del Punjab con 18.455 contagi confermati e 310 decessi. Sono 1.326 i casi confermati nella capitale Islamabad. Il governo pakistano ha iniziato ad allentare le misure di lockdown dal 9 maggio.

Covid-19, oltre cinque milioni di casi in tutto il mondo

Stando ai numeri della Johns Hopkins University nel mondo ci sono più di 5 milioni di casi confermati di Covid-19, 332.924 persone hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione. In Europa il Paese più colpito in termini di morti è la Gran Bretagna, in Russia 317.554 positivi confermati.