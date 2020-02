Coronavirus, 35 italiani sulla nave da crociera in quarantena

Ci sono anche 35 cittadini italiani sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan nella baia di Yokohama, in quarantena al largo del Giappone: 25 sono membri dell’equipaggio. Lo hanno riferito fonti della Farnesina, secondo cui tra i casi di coronavirus a bordo al momento non risultano connazionali.

L'Unità di Crisi della Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Tokyo, in stretto raccordo con le autorità locali, seguono il caso con la massima attenzione e sono in contatto con i nostri connazionali per prestare ogni possibile assistenza. A bordo della nave ci sono in totale circa 3.500 persone. Il Giappone aveva messo due giorni fa la nave in quarantena perché alcune persone avevano sviluppato i sintomi del morbo dopo lo sbarco di un contagiato a Hong Kong il 25 gennaio scorso.

Virus, caso sospetto per un italiano rientrato da Wuhan

Caso sospetto di coronavirus per un italiano rientrato da Wuhan. Nell'ambito delle misure di controllo definite per i 56 italiani rimpatriati dalla zona di Wuhan in Cina, ed attualmente in isolamento nella "città militare" della Cecchignola a Roma, le analisi condotte sui tamponi hanno evidenziato questa mattina un sospetto di coronavirus 2019-nCoV. Lo riferisce il ministero della Salute. A questo punto "sono stati decisi ulteriori accertamenti, che verranno eseguiti sul soggetto che verrà trasferito e posto in isolamento all'Istituto Spallanzani di Roma".

Coronavirus, in Cina più di 500 morti dalll'inizio dell'epidemia

Il bollettino dei contagiati è in continuo aggiornamento: a livello globale il coronavirus ha causato 565 morti, i contagiati sono 28.149 e le persone già guarite sono 1.147. Quasi tremila nuovi casi (2.987) nella sola provincia di Hubei, dove si sono registrate 70 nuove vittime. Dei 565 decessi complessivi, 563 sono stati registrati in Cina (549 nella sola provincia dello Hubei), uno nelle Filippine e uno a Hong Kong.