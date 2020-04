Vescovo, sindaco e fedeli a messa nonostante i divieti: tutti a processo

La celebrazione proibita: tutti a messa malgrado i divieti. E' successo sull'isola di Corfù, in Grecia, dove il vescovo ortodosso ha deciso di aprire la cattedrale celebrando la messa in barba ai divieti, nonostante il lockdown in tutta la Grecia. Ora il prelato, Nektarios Ntovas, è finito in tribunale insieme al sindaco della città, al presidente del Consiglio comunale, i chierici e almeno una quindicina di fedeli che hanno partecipato al servizio ecclesiale.

Il vescovo dovrà affrontare il processo il prossimo 25 maggio. "Si ricorda che le decisioni del Santo Sinodo sono vincolanti per tutto il clero della Sacra Arcidiocesi di Atene e delle Sacre Metropoli della Chiesa di Grecia e devono essere rigorosamente osservate. Il Santo Sinodo segue fedelmente tutte le istruzioni delle autorità competenti dello Stato in merito all'efficace risposta alla pandemia di coronavirus", si legge in una nota dell'Arcidiocesi.

In Grecia le messe saranno consentite questa settimana prima della Pasqua ortodossa (che sarà domenica prossima) ma solo a porte chiuse, senza la presenza di fedeli e i servizi saranno trasmessi in streaming.