Coronavirus, la Cina smentisce la morte del medico che lanciò per primo l'allarme sull'epidemia

Aggiornamento ore 20:33 - L'ospedale di Wuhan ha smentito il decesso di Li Wenliang, uno degli otto medici che ha dato l'allarme sul nuovo coronavirus e poi si è ammalato egli stesso.

"Nella lotta contro l'epidemia di polmonite da nuova coronavirus, l'oftalmologo Li Wenliang del nostro ospedale è stato purtroppo contagiato. Attualmente è in condizioni critiche e stiamo facendo del nostro meglio per rianimarlo", riporta l'ospedale nel suo account Weibo ufficiale, secondo il quotidiano cinese.

Numerosi media tra cui Beijing News e Global Times avevano dato oggi la notizia della morte del medico, a cui è seguito un tributo sui social. Anche l'Organizzazione mondiale della sanità, nel briefing quotidiano sul coronavirus, aveva espresso tristezza per il decesso Li Wenliang.

Ad ora i morti per il Coronavirus sono 565 e i contagi a livello globale ammontano a 28.149 casi.

Li Wenliang era stato il primo a lanciare l'allarme sul nuovo virus che si stava diffondendo. Lo scorso 30 dicembre, in un gruppo su WeChat, aveva fatto riferimento a 7 pazienti a cui era stato diagnosticato un virus simile alla Sars.

Le 7 persone, tutte collegate al mercato di Wuhan, erano ricoverate in isolamento. Il 34enne Li ha invitato i propri contatti a prestare attenzione. In poche ore, gli screenshot dei suoi messaggi erano diventati virali e il suo nome è salito alla ribalta. Il medico è poi stato accusato dalla polizia locale di diffondere notizie infondate e allarmistiche. I fatti, però, hanno confermato la sostanziale fondatezza dei messaggi del medico.

At today's #2019nCoV media briefing @DrMikeRyan was asked about reports that Dr Li Wenliang had passed away, and he expressed condolences.



WHO has no information on the status of Dr Li. pic.twitter.com/59UzWpcfa7