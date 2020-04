Ancora una vittima adolescente del nuovo coronavirus. Dopo quelle registrate in Francia, Portogallo e Belgio, dal Regno Unito arriva la notizia del decesso di un ragazzo di soli 13 anni. A dare la notizia è stato il King's College Hospital di Londra, spiegando che la giovane vittima non aveva altre patologie pregresse.

''Sfortunatamente - ha spiegato il portavoce dell'ospedale londinese - un ragazzo di tredici anni risultato positivo al Covid-19 è morto. La nostra vicinanza e le nostre condoglianze vanno alla famiglia. La morte è stata causata dal coronavirus e non verranno rilasciati altri commenti''. Al momento si tratta della vittima più giovane nel Regno Unito ma non in Europa: la ragazzina morta in Belgio aveva soltanto 12 anni.

Coronavirus, morto 13enne a Londra: ''Non aveva altre patologie''

Secondo quanto riportato dal Guardian, il 13enne morto per il Covid-19 si chiamava Ismail Mohamed Abdulwahab e viveva a Brixton, a sud di Londra. Un amico di famiglia, Mark Stephenson, ha spiegato che la madre e i parenti sono in attesa dei risultati dell'autopsia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

''Ismail ha iniziato a mostrare sintomi e ad avere difficoltà a respirare, quando è arrivato al King's College Hospital - si legge in un comunicato della famiglia -. E' stato attaccato a un respiratore e gli è stato indotto il coma. Ma sfortunatamente è morto. A quanto sappiamo non soffriva di altre patologie. Siamo devastati''.