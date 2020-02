Coronavirus: morto il medico che lanciò per primo l'allarme sull'epidemia

È morto il giovane medico cinese Li Wenliang, che per primo lanciò l'allarme sulla diffusione del nuovo coronovirus a Wuhan. La notizia, riportata dal Global Times, è stata poi confermata anche dall'Oms. Secondo i media locali, l'oftalmologo di 34 anni si è spento a causa del virus 2019 n-Cov da cui era stato a sua volta contagiato. Solo due giorni fa Li aveva comunicato alla Cnn di aver contratto il virus. La diagnosi, si legge sul sito dell'emittente americana, risalirebbe a sabato scorso.

Li Wenliang era stato il primo a lanciare l'allarme sul nuovo virus che si stava diffondendo. Lo scorso 30 dicembre, in un gruppo su WeChat, aveva fatto riferimento a 7 pazienti a cui era stato diagnosticato un virus simile alla Sars.

Le 7 persone, tutte collegate al mercato di Wuhan, erano ricoverate in isolamento. Il 34enne Li ha invitato i propri contatti a prestare attenzione. In poche ore, gli screenshot dei suoi messaggi erano diventati virali e il suo nome è salito alla ribalta. Il medico è poi stato accusato dalla polizia locale di diffondere notizie infondate e allarmistiche. I fatti, però, hanno confermato la sostanziale fondatezza dei messaggi del medico.

"Siamo molto tristi di annunciare la perdita del medico" che per prima lanciò l'allarme sul nuovo coronavirus e che si è poi ammalato, "e vogliamo ringraziare tutti i lavoratori che sono in prima linea, i medici e tutti coloro che abbiamo perso". A dirlo Michael Ryan, Executive Director, Who Health Emergencies Programme dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in conferenza stampa a Ginevra.

