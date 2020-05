Coronavirus, la Spagna si rialza: contagi al minimo, riaprono i negozi

Nelle ultime 24 ore in Spagna sono stati registrati “solo” 356 casi di Covid-19 contro gli 838 del giorno precedente e i 1147 del 2 maggio. Si tratta di dati da prendere con cautela perché, avverte El Pais, nel fine settimana il numero dei nuovi contagiati può essere sottostimato. Ciò nonostante il rallentamento è evidente anche se prendiamo in esame un periodo di tempo più ampio: già il 28 aprile scorso si contavano 1308 casi di Coronavirus (lo stesso giorno in Italia i nuovi positivi erano stati 2.091). Il 29 aprile il numero dei tamponi positivi è tornato a crescere (2.144) per poi far registrare una nuova importante flessione nei due giorni successivi (grafico in basso).

Anche il numero dei decessi è in costante calo con 164 vittime negli ultimi due giorni. Insomma, l’epidemia sembra rallentare più velocemente che nel nostro Paese dove, stando ai bollettini della Protezione Civile, domenica 3 maggio sono stati registrati 1.389 casi di Covid contro i 1900 del giorno precedente.

E dire che già il 13 aprile scorso il governo spagnolo aveva deciso un primo allentamento delle misure restrittive con la riapertura di alcune fabbriche, uffici e cantieri edili. La vera "fase due", quella che in realtà a Madrid chiamano la “fase zero”, inizia però da oggi. Il piano messo a punto dal governo Sanchez si articola su quattro fasi, la prima delle quali durerà solo una settimana. Nei prossimi sette giorni sarà ancora vietato incontrare amici e parenti, ma per altri versi rispetto al nostro Paese la Spagna sta accelerando i tempi.

In Spagna riaprono i primi negozi

Da questa mattina sono riaperti negozi con una superficie inferiore ai 400 metri quadrati dove però si può entrare solo per appuntamento. Hanno dunque rialzato le serrande parrucchieri, centri estetici, librerie e piccoli negozi al dettaglio. Semaforo arancione per bar e ristoranti che invece possono fare solo servizio da asporto. L’uso dei dispositivi di protezione è stato reso obbligatorio sui mezzi pubblici, mentre su quelli privati lo è solo in presenza di persone non conviventi. Il governo si è impegnato a distribuire 14 milioni di mascherine ai cittadini spagnoli, di cui sei direttamente agli utenti dei bus, tram e metro.

Bar e ristoranti, con la "fase 1" via libera ai tavolini all'aperto

Durante la "fase 1", che salvo ripensamenti inizierà l’11 maggio, sarà invece consentito incontrare altre persone e anche formare “piccoli gruppi”, libertà che – riferisce il quotidiano ‘La Vanguardia’ non sarò consentita alle persone "vulnerabili" o con patologie pregresse. Rimarrà in vigore il divieto di spostarsi nelle seconde case o uscire dalla propria regione di residenza. In compenso i bar e i ristoranti che hanno uno spazio all’aperto, potranno ricominciare ad accogliere i clienti a patto di utilizzare solo un terzo dei tavoli. Il piano messo a punto dal governo Sanchez andrà di pari passo con l’evoluzione delle infezioni e terrà conto delle differenze tra i vari territori spagnoli (la "fase 1" ad esempio è già realtà in tre isole delle Canarie e a Formentera). Un’altra differenza con l’Italia è che a Madrid e nel resto della Spagna ci potranno essere restrizioni particolari a seconda dell’età o dello stato di salute dei cittadini.

Spiagge aperte solo dall'8 giugno

La “fase due” entrerà in vigore il 25 maggio e durerà altre due settimane: la novità più importante è che bar e ristoranti potranno aprire anche le sale interne a patto di osservare un rigido distanziamento sociale. Sarà possibile assistere a mostre ed eventi culturali, sia al chiuso che all’aperto: al chiuso non ci dovranno essere più di 50 persone, all’aperto il limite massimo sarà di 400. Solo con la “fase 3”, dall’8 giugno in poi, sarà possibile frequentare le spiagge anche se l’esecutivo guidato da Sanchez non ha ancora deciso quali precauzioni adottare in questi luoghi.

Solo con la “fase tre” gli spostamenti tra le varie regioni saranno resi più flessibili: “Il governo - spiega El Mundo - vuole evitare che si ripeta quanto accaduto all’inizio dell’epidemia quando gli spostamenti da una comunità all'altra hanno contribuito a diffondere il virus in tutta la Spagna”.

Le differenze con l'Italia

Insomma, l’approccio spagnolo sembra molto diverso se paragonato al nostro: ci saranno differenze tra i vari territori e sarà tenuta in considerazione l’età e lo stato di salute dei cittadini. Inoltre, Sanchez ha deciso di essere molto rigido sugli spostamenti tra le regioni. Di contro bar, ristoranti e attività commerciali riapriranno i battenti prima (nel nostro Paese la riapertura delle attività che fanno ristorazione è prevista solo il 1° giugno).