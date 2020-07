Coronavirus, in Spagna ripartono i contagi. Preoccupa la Catalogna: 938 nuovi casi

In Spagna ripartono i contagi. La situazione è particolarmente preoccupante in Catalogna dove ci sono stati 938 nuovi casi positivi. Le nuove infezioni, avverte però El Pais, non risalgono necessariamente a ieri, dal momento che il Dipartimento della salute di solito aggiorna il la serie storica ogni tre giorni. Dei nuovi casi, 246 sono stati registrati nell'area di Barcellona e 199 a Lleida. Vi sono anche quattro nuovi decessi, per un totale di 12.627 morti.

Alla preoccupazione per i focolai di Lleida e L'Hospitalet, si legge su El Pais, si è aggiunta l'apprensione per la situazione di Barcellona dove i casi rilevati sono triplicati in una settimana e venerdì scorso sono stati registrati 249 contagi. Il sindaco Ada Colau ha fatto sapere in un'intervista a SER Catalunya di non escludere "l'applicazione di misure restrittive come quelle in vigore in tre quartieri di L'Hospitalet, dove teatri, cinema e palestre sono stati chiusi" e l'ingresso nei bar è stato contingentato. "Non stiamo parlando di chiusura totale, ma penso che alcune misure debbano essere adottate per non dover fermare tutto" ha sottolineato Colau.

Intanto anche i Paesi Baschi si aggiungono alla nutrita lista di regioni che hanno reso obbligatoria la mascherina, anche all'aperto. L'obbligo è ad oggi in vigore nell comunità autonome di Catalogna, Andalusia , Cantabria, Murcia, Aragona, La Rioja, Navarra e Asturie. E in Catalogna una nuova risoluzione del governo ha reintrodotto le misure di contenimento per otto comuni che erano state sospese dal Tribunale di Lleida. Le misure prevedevano il confinamento della città di Lledia e di altre sette città della regione con gli abitanti invitati a restare a casa se non per lavoro o situazioni di necessità.