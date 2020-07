Coronavirus, negli Usa le cose vanno male: 53mila contagi in un giorno e il 4 luglio ora fa paura

Negli Usa le cose non stanno andando affatto bene. "Credo che sia abbastanza ovvio che non stiamo andando nella giusta direzione" dice Anthony Fauci, il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, esprimendo preoccupazione dell'andamento dell'epidemia di Covid 19 negli Stati Uniti dove si sono registrati ancora più di 50mila nuovi contagi in 24 ore. "Dobbiamo realizzare che se non rispettiamo le linee guida quando iniziamo ad aprire, e non parlo a livello delle autorità ma a livello dei cittadini, ci ritroveremo in gravi difficoltà", ha aggiunto intervistato dal direttore del Journal of the American Medical Association. Ad allarmare è la risalita della curva epidemiologica in stati come Arizona, California, Florida e Texas che rischia di compromettere anche i progressi che si sono fatti in altre parti del Paese per contenere il virus. "L'intera impresa potrebbe essere a rischio", ha detto Fauci.

Nonostante gli appelli a rimanere a casa, le spiagge chiuse e le sfilate sospese, gli esperti americani temono il prossimo weekend del 4 luglio, quando gli americani celebreranno con viaggi e incontri in famiglia e tra amici la festa dell'Indipendenza: potrebbe provocare un ulteriore peggioramento dell'epidemia di Covid 19. Proprio come è successo a giugno dopo il weekend lungo del Memorial Day. "Sono molto preoccupato, soprattutto in vista del prossimo weekend, che lo stesso tipo di picchi si possano registrare non solo nelle aree dove si registrano ora, ma in altre che hanno già avuto il picco o che ancora non sono state interessate dall'epidemia", commenta Joshua Barocas, della Boston University School of Medicine. Il 4 luglio gli Stati Uniti celebrano la conquista dell'indipendenza dalla Gran Bretagna. Dopo una lunga e sanguinosa guerra, tredici colonie riuscirono a ottenere la libertà, costituendo il nucleo di partenza di quelli che sarebbero diventati gli Usa. La ricorrenza viene vissuta dagli americani attraverso storiche tradizioni e tanti barbecue. Molte contee hanno cancellato gli spettacoli pirotecnici. Le spiagge in California e la Florida sono state preventivamente chiuse.

Per il secondo giorno consecutivo negli Stati Uniti è stato registrato il record di casi di coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University, negli Usa sono state 53.069 le nuove infezioni da Covid-19 nelle ultime 24 ore ed il totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, è salito a 2.735.339. La stessa Università ha anche dato la notizia di altri 649 decessi legati al coronavirus rispetto a ieri, per un totale di 128.677. La curva di crescita dei contagi sale in 40 su 50 stati, con un'inversione di tendenza che ha in gran parte risparmiato solo gli stati del nordest. Altro indicatore preoccupante è quello che vede in 36 stati un aumento della percentuale di test che risultano positivi per il virus. I numeri sono peggiori di quelli della fase più letale della crisi tra aprile e maggio, quando l'area metropolitana di New York era il punto più critico. I focolai sono più gravi sono in Arizona, Texas e Florida, che insieme alla California hanno adottato nuove misure di blocco nei bar, nei ristoranti e nei cinema.

In Florida la contea di Miami-Dade ha annunciato l'entrata in vigore da oggi del coprifuoco notturno per limitare la diffusione del contagio: il coprifuoco inizierà alle 22 e terminerà alle sei. Esentati dal rispettare la misura i lavoratori di servizi essenziali, il personale sanitario, i giornalisti, gli operatori di primo soccorso ed i fattorini che consegnano cibo a domicilio.