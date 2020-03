Suicida il ministro delle finanze dell'Assia: "Era sconvolto per la crisi del coronavirus"

Germania sotto shock. Il ministro delle Finanze dell'Assia, Land tedesco dove sono stati registrati migliaia di casi di coronavirus, è stato trovato morto sui binari della linea ferroviaria ad alta velocità nei pressi di Wiesbaden, suicida. E' quanto emerge dalle indagini iniziali della polizia tedesca, di cui riferisce la stampa, che ipotizza un legame con lo stress per la gestione dell'emergenza coronavirus.

Suicida ministro dell'Assia: "Non ha retto alla pressione del coronavirus"

Il corpo dell'uomo, poi identificato nel 54enne Thomas Schäfer, esponente della Cdu, è stato trovato lungo i binari a Hochheim, tra Francoforte e Magonza, ha riferito la polizia, secondo cui ad avvertire i soccorsi è stato un testimone. Il ministro non è stato immediatamente identificato a causa delle numerose ferite riportate. Secondo quanto scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung, il politico, ministro delle Finanze dell'Assia da dieci anni, avrebbe lasciato un biglietto alla moglie, nel quale spiegherebbe le ragioni del suo gesto. I media locali ricordano che Schäfer, che aveva "enormi preoccupazioni" per l'epidemia di Covid-19, appariva regolarmente per informare la popolazione del suo land sugli aiuti finanziari per l'emergenza.

In una nota, il premier dell'Assia, Volker Bouffier - di cui era considerato il possibile successore nel caso in cui non si fosse ripresentato alle elezioni del 2023 - ha detto di aver appreso la notizia "con tristezza e incredulità", rivelando che Schäfer era sotto enorme stress a causa della risposta alla pandemia.

"La sua preoccupazione principale era se fosse in grado di rispondere alle enormi aspettative della popolazione, specialmente in termini di aiuti finanziari - ha rivelato Bouffier -. Per lui, evidentemente non c'era via d'uscita. Era deluso e per questo ci ha lasciati, tutto questo ci sconvolge, mi sconvolge".