Coronavirus, super focolaio "della movida" in Corea del Sud: i casi sono diventati 255

Il bilancio è per forza di cose provvisorio. La Corea del Sud continua a cercare di individuare possibili casi di contagio Covid-19 collegati al quartiere dei divertimenti di Itaewon, a Seoul. In base agli ultimi aggiornamenti e ai dati forniti dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kcdc), ne sono stati rilevati altri 18, che portano il totale di questo focolaio a 255 casi confermati di contagio da nuovo coronavirus

Tutto inizia una ventina di giorni fa. Il "cluster" prende il via nella notte tra il 5 e 6 maggio, quando un giovane di 29 anni in una serata ha frequentato cinque club e bar del famoso quartiere di divertimenti. Pochi giorni dopo il ragazzo è risultato positivo a un test ed è partito immediatamente un lavoro di individuazione dei possibili contatti avvenuti. Un lavoro di tracciamento impressionante, che ha portato a fare 83mila test relativi soltanto a questo focolaio

Nella giornata di ieri il numero di infezioni rilevate è stato di 19, che porta il totale di casi in Corea del Sud da inizio epidemia a 11.225. E' Il secondo giorno consecutivo che il numero di nuovi casi è rimasto sotto 20. Invece i decessi nell'ultimo giorno sono stati due, con un totale da inizio epidemia di 269.

Gli epidemiologi e le autorità sanitarie ritengono che nonostante i timori anche l'ultimo focolaio individuato appaia tutto sommato sotto controllo: non si sta quindi pensando di elevare il livello di distanziamento sociale, in un paese che non ha mai messo in campo un lockdown vero e proprio e ha contenuto l'epidemia in maniera efficiente.

Massima attenzione per i dati derivanti dalla recente riapertura delle scuole. La scorsa settimana poco meno di mezzo milione di studenti delle scuole superiori sono tornati tra i banchi. Domani dovrebbe toccare altri 2,37 milioni di studenti. Preoccupano le catene di trasmissione del contagio nell'area metropolitana di Seul, una delle più densamente popolate al mondo: 25 milioni di persone tra Seoul e la provincia di Gyeonggi e Incheon.