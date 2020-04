L'ultima di Donald Trump: "Iniezioni di disinfettante contro il coronavirus"

Sempre più pesante negli Usa il bilancio delle vittime del coronavirus, con l'ultimo aggiornamento che parla di quasi 50mila morti (quasi 900mila i casi confermati dall'inizio dell'epidemia sul suolo americano). Tra la sorpresa generale, nel consueto incontro con i media il presidente americano Donald Trump ha indicato le iniezioni di disinfettante e l'esposizione ai raggi ultravioletti, come una possibile strategia per contrastare il Covid-19. ''Vedo che il disinfettante lo distrugge in un minuto. Un minuto. Non c'è un modo di fare qualcosa di simile, iniettandolo? Sarebbe interessante verificarlo'', ha detto Trump nel corso del briefing quotidiano sul Covid-19.

Invitando gli americani a ''prendere il sole'', Trump ha poi suggerito l'uso di raggi ultravioletti per contrastare il coronavirus, facendo riferimento a uno studio secondo il quale il Covid-19 "sparirebbe più velocemente" alla luce del sole e ad alte temperature. ''Non sono un dottore'', ha aggiunto il presente Usa, affermando che ''sono qui per illustrare delle idee''. La faccia di Deborah Birx, coordinatrice della cabina di regia della Casa Bianca per l'emergenza coronavirus, mentre Trump espone le sue ultime strampalate teorie, è tutta un programma. Il video qui di seguito, che spopola su Twitter, vale più di mille parole.

Here is Dr. Birx's reaction when President Trump asks his science advisor to study using UV light on the human body and injecting disinfectant to fight the coronavirus. pic.twitter.com/MVno5X7JMA
April 24, 2020



L'indicazione insolita del presidente ha immediatamente dato il via a polemiche accese, con molti esperti che definiscono "irresponsabile e pericoloso" il suggerimento di Trump perché potrebbe spingere qualcuno a provare a iniettarsi il disinfettante in casa per conto proprio, con il rischio di mettere seriamente a repentaglio la propria salute.