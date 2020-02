"La diffusione del coronavirus fuori dalla Cina è lenta, ma potrebbe accelerare"

La diffusione del nuovo coronavirus 2019 n-Cov "fuori dalla Cina ora appare lenta, ma potrebbe accelerare. Il contenimento (del virus, ndr.) resta il nostro obiettivo, ma tutti i Paesi devono utilizzare la finestra di opportunità creata dalla strategia di contenimento per prepararsi al possibile arrivo del virus", ha sottolineato il direttore generale dell'Oms". È il monito lanciato in un tweet dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

As I told media yesterday, #2019nCoV spread outside #China appears to be slow now, but could accelerate. Containment remains our objective, but all countries must use the window of opportunity created by the containment strategy to prepare for the virus’s possible arrival.