Coronavirus, festa di compleanno a sorpresa si trasforma in focolaio: contagiati 18 invitati su 25

Negli Usa si contano 125.796 morti per Covid-19 dall'inizo dell'emergenza coronavirus, mentre il totale dei casi confermati è di 2.452.567. Lo riporta il Center for Systems Science and Engineering (CSSE) della John Hopkins University. La situazione si è aggravata in Texas, Florida e California. Come riporta la Cnn, il governatore del Texas, Greg Abbott, ha sospeso ogni ulteriore fase di riapertura dello Stato, e ha emesso un provvedimento per garantire la disponibilità di posti negli ospedali per i malati di Covid-19. La situazione negli ospedali texani rischia di complicarsi enormemente nei prossimi giorni. InTexas si contano quasi 6.000 casi (5.996) confermati ufficialmente nelle ultime 24 ore.

Il Texas ha inevitabilmente deciso quindi di interrompere il graduale processo di riapertura delle sue attività economiche e ricreative. Ciò non vuol dire che richiuderà le attività, nessun passo indietro ma sono state messe in stand-by tutte le successive fasi: ristoranti, bar, centri commerciali e altre attività potranno continuare a restare aperti, rispettando i limiti imposti sul numero di clienti da accogliere. "L'ultima cosa che vogliamo è tornare indietro e chiudere le attività" ha commentato Abbott, in una nota, "ma la pausa aiuterà il nostro Stato a contenere la diffusione".

Il virus corre negli States. Una festa a sorpresa si è trasformata in un focolaio di Covid-19 in una cittadina del Texas settentrionale. Sono 18 persone le persone risultate positive al coronavirus, come racconta uno degli invitati alla festa, Ron Barbosa, che si è rifiutato di partecipare al party di compleanno della nuora, il 30 maggio, per paura del contagio. Adesso tra i ricoverati ci sono i suoi genitori, entrambi sulla ottantina, e sua sorella, in cura per un cancro al seno. Barbosa ha detto a una emittente di Carrollton che suo nipote, che era infetto senza saperlo perché asintomatico, ha messo a disposizione la sua casa per una festicciola di compleanno con 25 persone. Nonostante sia durata solo poche ore e abbia rispettato in linea di massima le disposizioni sanitarie dello Stato il fatto che abbia interagito con sette parenti ha portato a un contagio a catena: gli infettati hanno diffuso il virus ad altri 10 membri della famiglia, tra cui due bimbi piccoli.

Oltre 20 milioni di persone negli Stati Uniti potrebbero aver contratto il nuovo coronavirus dall'inizio della pandemia. E' una stima dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, non resa pubblica ma diffusa oggi dal Wall Street Journal. La stima è stata fatta in base ai dati sui casi ufficialmente confermati e su quelli disponibili dai test sierologici, che servono per individuare la presenza di anticorpi IgG, che si rintracciano nel sangue dopo un paio di settimane dal contatto con il nuovo coronavirus.