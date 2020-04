Coronavirus, negli Usa 2.500 morti in un giorno ma Trump "ha fretta" di riaprire

Il bilancio delle vittime di Covid-19 negli Stati Uniti subisce una nuova impennata. Nell'emergenza coronavirus gli Usa fanno registrare un nuovo triste record, con quasi 2.600 morti in più nel giro di 24 ore. In base ai numeri della Johns Hopkins University è il bilancio giornaliero più pesante nel mondo da quando è iniziata la pandemia. Nel dettaglio, sono state registrate 2.569 vittime tra le 20:30 locali di mercoledì e quelle del giorno prima. Questo porta il bilancio totale delle vittime americane a 28.326. I casi confermati di contagio nel mondo sono 2.064.115. I decessi 137.020, secondo la stessa fonte.

Donald Trump comunicherà oggi le nuove linee guida sul coronavirus per la "riapertura" del Paese. Lo ha preannunciato lui stesso dalla Casa Bianca. "La battaglia va avanti, ma i dati suggeriscono che in tutto il Paese abbiamo superato il picco di nuovi casi. Questi sviluppi incoraggianti ci hanno messo in una posizione molto forte per finalizzare le linee guida per gli stati sulla riapertura del Paese... ne parleremo domani (giovedì), avremo una conferenza stampa domani pomeriggio", ha detto Trump. "Annunceremo le linee guida e parleremo di vari stati". Trump ha sottolineato che il numero di nuovi casi di coronavirus nell'area metropolitana di New York City è diminuito e che sono stati registrati progressi nelle altre città più importanti. "Parleremo con i governatori, avremo informazioni su alcune aperture", ha aggiunto. "Riapriremo gli stati, alcuni stati molto prima di altri. Alcuni stati potrebbero effettivamente aprire prima della scadenza del 1 maggio".

Intanto secondo la CNN l'intelligence Usa e e la sicurezza nazionale americana stanno esaminando tra le possibilità quella che il nuovo coronavirus sia nato, più che in un mercato, in un laboratorio di Wuhan e che si sia diffuso a partire da lì a causa di un incidente non meglio specificato. La televisione satellitare cita varie fonti che sarebbero a conoscenza del dossier, ma tutti ritengono però prematuro trarre qualsiasi conclusione a tal proposito. Ieri il Washington Post aveva riportato la notizia di due cable di diplomatici Usa a Pechino che nel 2018 ammonivano proprio sulle carenze del laboratorio di virologia di Wuhan.

Nelle scorse ore migliaia di veicoli si sono radunati a Lansing, Michigan, per protestare contro le misure decise dalla governatrice democratica Gretchen Whitmer per i cittadini dello stato nell'ambito della lotta al coronavirus. Il lockdown e l'invito a restare a casa sono stati contestati dai manifestanti, che hanno definito le misure "tiranniche". Molti manifestanti avevano bandiere e striscioni della campagna elettorale di Trump. In Michigan fino a oggi ci sono stati 27 mila contagiati e quasi 1.800 morti. Le restrizioni in Michigan - tra le più severe degli Usa e prorogate pochi giorni fa per un altro mese - vietano gli spostamenti nelle seconde case e le riunioni con altri membri della famiglia. "Sappiamo che questa manifestazione avrà un costo per la salute delle persone - ha commentato la governatrice Whitmer - È così che si diffonde il Covid-19".