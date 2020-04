Coronavirus, Wuhan esce dal lockdown: la città torna a vivere dopo 76 giorni di blocco

Fine del lockdown a Wuhan. La città, epicentro dell’epidemia di coronavirus, era in isolamento dallo scorso 23 gennaio, per contenere la diffusione del contagio. La fine della quarantena a Wuhan coincide con il giorno in cui per la prima volta dal 19 gennaio scorso in Cina non si è registrata alcuna vittima a causa del coronavirus.

Dalla mezzonotte ora locale (ossia le 18 in Italia) gli abitanti di Wuhan possono lasciare la città a condizione di poter dimostrare tramite un’apposita app di essere in buona salute e di non aver avuto contatti con pazienti infetti.

Bell stroke 12 as Wuhan lockdown was officially over on 00:00 8th April. People cheering, lightshow glowing, cars exiting #Wuhan.

Congrats on my rising city. Wish it bring you hope, who are still fighting. Dawn is ahead☀ pic.twitter.com/4N1ocwfVZB — Claire Chen (@ClaireRChen) April 7, 2020

File di auto ai caselli autostradali come a Fuhe, nella zona nord, dove le macchine hanno suonato il clacson dopo la rimozione delle barricate. Ripresi anche i viaggi in treno. Molti pendolari si sono riversati nelle stazioni, muniti di mascherina, occhiali e in alcuni casi anche di tute protettive, mantenendo tutti la distanza di sicurezza. Nei giorni scorsi alcune attività commerciali avevano già ripreso gradualmente.

La notizia della fine del lockdown è stata accolta dai residenti con gioia. su entrambi i lati del fiume Yangtze, ponti e grattacieli sono stati illuminati con immagini animati di operatori sanitari, per ringraziarli del loro impegno nella lotta alla diffusione del coronavirus.

