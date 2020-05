Coronavirus, a Wuhan tamponi a tappeto: "Già testate 6,5 milioni di persone"

Sarebbero oltre 6,5 milioni le persone già testate per il coronavirus in 10 giorni a Wuhan, la prima città della Cina a fare i conti con l'emergenza, sottoposta a un lockdown 'totale' durato ben 76 giorni e conclusosi lo scorso 8 aprile. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale 'Xinhua', citando una nota diffusa dalla Commissione sanitaria della città nella quale si chiede a quanti non siano ancora stati sottoposti al test di comunicarlo. Secondo Agenzia Nova, i test hanno permesso di individuare 159 di portatori asintomatici Covid-19.

Lo screening di massa è iniziato dopo che si sono registrati nuovi casi di trasmissione locale del virus. L'obiettivo delle autorità cinesi è di testare tutti gli 11 milioni di abitanti in quella che i media locali hanno definito "la battaglia dei 10 giorni contro il Covid-19". Il nuovo "paziente 1" era stato individuato in un uomo di 89 anni dichiarato in precedenza asintomatico. Gli altri cinque contagiati erano nello stesso complesso residenziale. Le autorità hanno deciso di adottare una soluzione drastica, testando tutta la popolazione della metropoli.

Alla data del 29 aprile i test effettuati a Wuhan erano stati circa un milione. Secondo Il Post, nella fase più critica dell'epidemia "i laboratori nella zona di Wuhan erano arrivati ad analizzare circa 100mila tamponi al giorno". C'era insomma più di qualche dubbio sulla capacità delle autorità sanitarie di portare a termine la sfida. Secondo l'agenzia 'Xinhua'o lo screening di massa è invece a buon punto. Va però ricordato che i media cinesi subiscono un rigido controllo da parte del regime.