Nave da crociera italiana salva 11 marinai da una imbarcazione in fiamme

Crociera con brivido per la Costa Luminosa che si è trovata a fronteggiare un'operazione di salvataggio nelle acque della Grecia. Era notte nel mar Mediterraneo quando l'orizzonte è stato rischiarato da alcuni razzi di emergenza: era l'equipaggio della Kilic 1, un mercantile in grave difficoltà per un vasto incendio che si era sviluppato a bordo.

L'equipaggio della Costa Luminosa in navigazione a sud del Peloponneso diretta verso il porto di Katakolon, ha risposto alla richiesta di soccorso del Centro Coordinamento Soccorsi della Guardia Costiera greca raggiungendo con una scialuppa i marinai in difficoltà. L'episodio è avvenuto nei pressi di Citera, isola remotissima tra lo Ionio e l'Egeo.

Il mercantile, Killic 1, battente bandiera turca, era in rientro dalla Tunisia, quando è stato interessato da un incendio partito dalla sala macchine e che si è subito rilevato incontrollabile spingendo gli uomini di bordo all'abbandono della nave.

Undici le persone, tutte di nazionalità turca, messe in salvo grazie all'intervento della nave Costa al comando del comandante Pietro Sinisi. Come riporta il quotidiano Themeditelegraph le loro condizioni di salute sono buone.

Sul posto sono quindi giunte in forze le unità dell'autorità marittima greca, che hanno spento l'incendio del mercantile

Fire boat near the island of Kythira, Greece.The Costa Luminosa cruise ship has collaborated in the rescue of the crew. pic.twitter.com/GOsUHMHToK