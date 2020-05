Crew Dragon è partita, gli Usa tornano nello spazio dopo nove anni

Gli Usa "tornano nello spazio". SpaceX Crew Dragon, buona la seconda. Il lancio della capsula è avvenuto con successo al secondo tentativo. Alle 15.22 di Cape Canaveral, è stato effettuato il primo lancio di un equipaggio a stelle e strisce dal suolo americano dopo 9 anni e gli astronauti Douglas Hurley e Robert Behnken raggiungeranno la Stazione Spaziale Internazionale. Mercoledì la procedura era stata interrotta per le condizioni meteo avverse.

Sabato tutto secondo i programmi e la missione entra nella storia: per la prima volta un'azienda privata, la creatura di Elon Musk, in partnership con la Nasa spedisce due astronauti nello spazio. Ad assistere al lancio, anche il presidente Donald Trump.

Hurley e Behnken arriveranno sulla Stazione Spaziale Internazionale dopo 19 ore. Il primo stadio del Falcon 9 ha svolto il suo compito per 2'33'' prima di staccarsi ed atterrare come previsto sulla piattaforma predisposta nell'Atlantico. Quindi, per circa altri 6 minuti, la capsula ha viaggiato con il secondo stadio. Tutto come programmato.

"Ho sentito quel rumore in passato, ma stavolta è stato diverso. C'è la nostra squadra a bordo, è la squadra di tutta l'America", dice Jim Bridenstine, numero 1 della Nasa. "Per la prima volta dopo 9 anni abbiamo lanciato nello spazio astronauti americani su razzi americani dal suolo americano. Sono assolutamente orgoglioso della Nasa e di Space X per aver reso questo possibile", ha aggiunto. "Ce l'abbiamo fatta", ha detto, evidenziando il determinante sostegno di Trump: "Abbiamo un'amministrazione che ci sostiene, i finanziamenti sono aumentati. Il presidente ha creato il National Space Council e ha posto il vicepresidente al vertice. La gente non si rende conto di quante persone del governo federale siano impegnate per lo spazio", ha aggiunto. "Credo sia l'unico presidente in carica ad aver assistito al lancio di un nuovo razzo con astronauti americani a bordo. Non abbiamo avuto questo tipo di leadership nello spazio da tanto tempo, siamo grati per questo".

La missione, chiamata Demo2, è il secondo test della capsula Crew Dragon, che nel marzo 2019 aveva fatto il primo volo di prova senza equipaggio diretta alla Stazione Spaziale. In quella missione, chiamata Demo1, la capsula aveva portato a bordo oltre 180 chilogrammi di materiali e rifornimenti e a bordo non c’erano uomini, ma solo un manichino, Ripley, che con i suoi sensori aveva fornito dati utili sulle sollecitazioni che avrebbero subito i futuri astronauti destinati a volare sulla capsula.

