Crollo nella sede della Borsa di Giacarta: decine di feriti

Decine di persone sono rimaste ferite a Giacarta per il crollo di una struttura nella sede della Borsa.

"Stiamo indagando sulle cause del crollo ma per ora le nostre priorità sono i feriti", ha fatto sapere il portavoce della polizia indonesiana citato da MetroTv.

Secondo le prime informazioni, a crollare sarebbe stata una balconata interna, precipitata subito dopo le 12, in piena attività lavorativa, scatenando il panico tra la gente presente in quel momento nell'edificio. In quel momento, secondo quanto riferisce la Cnn, era presente anche una scolaresca in visita.

I filmati diffusi dalle tv locali mostrano diverse persone a terra, ma al momento non si segnalano morti. Il bilancio, ancora provvisorio. Adam Harvey, corrispondente dell'Abc, riferisce su Twitter che la polizia avrebbe confermato al momento 72 feriti.