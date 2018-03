Ponte crolla sull'autostrada in Florida: sono almeno quattro i morti

Il bilancio è drammatico. Almeno quattro persone sono morte per il crollo di un ponte pedonale da poco inaugurato su un'autostrada a Miami. L'ha annunciato il capo dei pompieri della metropoli americana. Il senatore della Florida Bill Nelson in precedenza aveva parlato sul canale Fox News di un bilancio "da sei a dieci morti", senza precisare le sue fonti.

Crollo ponte in Florida

Il ponte collegava il campus della Florida International University alla città di Sweetwater, evitando agli studenti di dover attraversare le sei corsie della avenue. Non è ancora chiaro il motivo che ha fatto crollare il ponte prefabbricato, che era stato presentato come una soluzione innovativa e veloce per risolvere i problemi di viabilità pedonale. Il ponte, del peso di 950 tonnellate, era stato montato in otto ore.

Impresa sotto shock

Si tratta di una struttura sostenuta da cavi costata 14,2 milioni di dollari grazie a una collaborazione tra MCM Construction, un importante costruttore locale, e Figg Bridge Design, società di architettura e ingegneria civile di Tallahassee, la capitale della Florida. Figg ha firmato altri importanti progetti nello stato, tra cui l'iconico Sunshine Skyway Bridge di Tampa Bay. Sabato 10 marzo, poco dopo la fine dei lavori di installazione, la Florida International University sul proprio account Twitter aveva scritto: "Il primo ponte pedonale di questo tipo che viene costruito".

Il portavoce della società costruttrice si dice sotto shock: "In 40 anni della nostra storia non è mai successo nulla di simile".

In serata il presidente americano, Donald Trump, ha twittato: "Continuiamo a monitorare il doloroso crollo del ponte alla FIU - così tragico. Molti coraggiosi Primi Soccorritori sono accorsi per salvare vite. Grazie per il vostro coraggio. Preghiamo questa sera per tutte le persone coinvolte".