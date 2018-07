Trans si suicida 22 anni, la famiglia non paga il funerale: gli amici lanciano una raccolta fondi

Nessuno si è fatto avanti per reclamare il corpo di Daine Grey, uno studente di 22 anni del City College di San Francisco. Nessuno, nemmeno i suoi genitori e così gli amici hanno deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe, raccogliendo in pochissimi giorni più di 20mila dollari.

"E' tragico che ci sia voluta la morte di Daine perché far riflettere la gente", ha detto Lady Katerina del gruppo di supporto Queer Resources Center, che conosceva il ragazzo, il quale aveva da poco fatto coming out come transgender. Lo aveva raccontato lui stesso in un post su Facebook: "Sono transgender. Questo significa che mi identifico con un sesso diverso da quello che mi è è stato assegnato alla nascita. Spero che questo non mi faccia perdere troppi amici o parenti".

"Era passato dall'essere molto solitario e timido, mai una parola con nessuno per fare amicizia, per poi aprirsi sempre di più sopratutto nell'ultimo semestre", ha ricordato, spiegando che con la chiusura del centro per le ferie estive, Daine era rimasto senza un posto dove andare, visto che la famiglia lo aveva ripudiato.

Lady Katarina ha dato il via alla raccolta fondi dopo aver contatto l'ufficio del medico legale, chiedendo se i genitori di Grey si fossero fatti vivi per reclamare il corpo. "Hanno detto: 'No'. Ed erano passati nove giorni da quando avevano iniziato a cercarli. Quello che mi era stato detto è che i genitori non volevano avere niente a che fare con il corpo, non volevano pensare al funerale, niente di niente".

Alla fine però Lady Katarina è riuscita a scambiare qualche messaggio con la madre di Daine, che ora pensa di partecipare al funerale insieme ai parenti del suo ramo della famiglia.

La donna, contattata dalla Nbcnews, è separata dal marito con il quale non ha nessun rapporto e ha raccontato di non aver più avuto contatti con il figlio da quando questi aveva 16 anni, scoprendo che aveva fatto coming out casualmente guardando Facebook. L'ex marito, sostiene la donna, le aveva detto che avrebbe reclamato il corpo. L'uomo non ha voluto replicare ai giornalisti.