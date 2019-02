Cresce la preoccupazione per l'alpinista italiano Daniele Nardi, disperso sul Nanga Parbat

Non si hanno più notizie di Daniele Nardi e Tom Ballard, i due alpinisti impegnati in Pakistan nella scalata invernale al Nanga Parbat.

L'ultimo contatto di Nardi risale a domenica, quando ha chiamato la moglie da circa seimila metri di quota, al campo 4. L'alpinista laziale, originario di Sezze, e il suo collega inglese stanno salendo la montagna lungo lo sperone Mummery, una via mai percorsa. Secondo lo staff della spedizione, l'assenza di comunicazione da parte degli alpinisti potrebbe essere provocata dal maltempo oppure dalle batterie del telefono. "Siamo in attesa di ricevere conferme sulla loro posizione, si presume che non abbiano segnale per comunicare il cielo é nuvoloso e quindi non si riesce a vedere oltre campo 3", scriveva ieri lo staff sul sito ufficale di Nardi.

L'elicottero di salvataggio bloccato dalla crisi tra Pakistan e India

"Oggi il tempo è buono sul Nanga Parbat, ma dal campo base non riescono ad avvistare Daniele Nardi e Tom Ballard. In Pakistan sta per decollare un elicottero con a bordo Ali Sadpara, un alpinista esperto. L'obiettivo è cominciare a perlustrare la zona", ha fatto sapere questa mattina lo staff di Nardi su profilo Facebook dell'alpinista ma come scrive SkyTg24, citando lo staff, l'elicottero sarebbe ancora in attesa del via libera, bloccato a Skardu, a poca distanza dal campo base, a causa delle tensioni tra India e Pakistan. L’aeronautica pachistana ha infatti abbattuto due jet indiani che avrebbero superato il confine fra i due Paesi nella contesa regione del Kashmir. I due piloti sono stati catturati: uno di loro è ricoverato in ospedale, l'altro è in custodia. Islamabad ha poi chiuso il suo spazio aereo a tutti i voli commerciali e anche l'India ha fatto sapere di aver chiuso lo spazio aereo a Nord di Delhi.