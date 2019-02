Nanga Parbat, sullo Sperone Mummery nessuna traccia di Daniele Nardi e Tom Ballard

Nessuna traccia di Daniele Nardi e e Tom Ballard, i due alpinisti dispersi sul Nanga Parbat da domenica. Ieri un elicottero avrebbe dovuto compiere una prima ricognizione, ma a causa delle tensioni tra India e Pakistan il velivolo è rimasto a terra. La situazione si è sbloccata solo nel tardo pomeriggio di ieri - quanto però in Pakistan era già notte – grazie all’intervento di Stefano Pontecorvo, ambasciatore italiano ad Islamabad, che è riuscito ad ottenere l’autorizzazione per far decollare l’elicottero dall’aereonautica militare pakistana.

Daniele Nardi, le ultime notizie dal Pakistan

La prima ricognizione non ha però dato i risultati sperati: "L’aviazione pakistana comunica che è stato effettuato un volo di ricognizione sopra lo Sperone Mummery purtroppo senza trovare tracce degli alpinisti" si legge sulla pagina facebook ufficiale di Daniele Nardi aggiornata dallo staff. "L’elicottero è rientrato al più vicino eliporto per fare rifornimento e torna per una seconda ricognizione a breve".

Un’altra possibilità è quella di prelevare alpinisti già acclimatati dal campo base del K2 e tentare i soccorsi via terra. Si tratta di un’ipotesi tutt’ora "valida" si legge ancora sul profilo fb dell'aplinista.

L'ultimo contatto di Nardi risale a domenica, quando ha chiamato la moglie da circa seimila metri di quota, al campo 4. L'alpinista laziale, originario di Sezze, e il suo collega inglese stanno salendo la montagna lungo lo sperone Mummery, una via mai percorsa.

Il Nanga Parbat

Il Nanga Pàrbat (8126 metri) è la nona montagna più alta della Terra ma insieme al K2 è considerata una delle più difficili da scalare ed è il secondo ottomila (dopo l'Annapurna) per indice di mortalità. La prima ascensione risale al 1953, ma fino al 2016 la vetta del Nanga è rimasta inviolata in inverno. A scalare per primo la "montagna assassina" durante la stagione più fredda è stata una spedizione composta dall'italiano Simone Moro, dallo spagnolo Alex Txicon e dal pakistano Ali Sadpara. I tre hanno raggiunto la vetta il 26 febbraio del 2016.

L’anno scorso il polacco Tomek Mackiewicz e l’alpinista francese Elisabeth Revol hanno bissato l’impresa, ma la spedizione è costata la vita a Mackiewicz che dal Nanga non è mai più tornato. Daniele Nardi è considerato uno dei più forti alpinisti italiani e conosce bene il Nanga Parbat per aver tentato l'ascensione in inverno già nel 2013, nel 2014 e nel 2016.