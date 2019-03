Nanga Parbat, lo staff di Daniele Nardi: individuate due sagome sulla montagna

Continuano le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard, i due alpinisti dipersi dal 24 febbraio scorso mentre erano impegnati nella scalata invernale del Nanga Parbat, montagna pakistana di 8126 metri. Quando ormai le ricerche sembravano arrivate ad un punto morto, lo staff di Daniele Nardi ha comunicato su facebook che dalle osservazioni col telescopio sarebbero state individuate due sagome sulla montagna.

"Alex (Txikon, ndr) ci comunica che ieri dal campo base ha individuato due sagome sulla montagna - si legge nel post -; da questa mattina all'alba, stanno operando per effettuare osservazioni approfondite della parete". "All'arrivo degli elicotteri, previsto a breve, sarà avviata una esplorazione lungo la via Mummery per la valutazione ravvicinata di alcune immagini del telescopio", prosegue lo staff. "Grazie a tutti coloro che stanno partecipando in modo attivo alle ricerche di Daniele e Tom in primis gli alpinisti impegnati al Nanga Parbat e un grazie infinito va a tutti voi che ci state sostenendo con aiuti e tanto affetto".

A quanto si evince dal comunicato le due sagome sarebbero state individuate sulla via che porta allo Sperone Mummery. Il sogno di Nardi era aprire una nuova via sul Nanga Parbat, una via mai percorsa da nessuno passando da quello che è ritenuto da molti l'impossibile Sperone Mummery.: un sogno a cui Nardi aveva dedicato molti degli ultimi anni della sua vita da alpinista.

L'ultimo contatto con i due alpinisti risale al 24 febbraio scorso, quando in Pakistan era già sera ed i due stavano rientrando in tenda al Campo 4, a circa 6000 metri di altezza. Poi più nulla.

Il Nanga Parbat

Il Nanga Pàrbat (8126 metri) è la nona montagna più alta della Terra ma insieme al K2 è considerata una delle più difficili da scalare ed è il secondo ottomila (dopo l'Annapurna) per indice di mortalità. La prima ascensione risale al 1953, ma fino al 2016 la vetta del Nanga è rimasta inviolata in inverno. La prima ascensione invernale è stata portata a termine da una spedizione composta dall'italiano Simone Moro, dallo spagnolo Alex Txicon e dal pakistano Ali Sadpara. I tre hanno raggiunto la vetta il 26 febbraio del 2016. Txicon e Sadpara sono attualmente impegnati nelle ricerche di Nardi e Ballard.

L’anno scorso il polacco Tomek Mackiewicz e l’alpinista francese Elisabeth Revol hanno bissato l’impresa, ma la spedizione è costata la vita a Mackiewicz che dal Nanga non è mai più tornato.

I tentativi di Daniele Nardi sul Nanga Parbat

Nardi ha tentato più volte di scalare il Nanga Parbat. La sua ambizione era quella di passare per lo sperone Mummery, ma nel 2015 insieme ad Alex Txikon e ad Ali Sadpara tentò di arrivare in vetta anche dalla via normale. I tre alpinisti riuscirono ad arrivare a soli 300 metri dalla vetta ma a causa di un errore di orientamento furono stati costretti a tornare indietro al C4. Il mal di montagna che colpì Sadpara sancì poi la fine della spedizione.