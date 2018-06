Bambini in gabbia, Trump firma decreto per tenere unite famiglie di migranti

Donald Trump ha firmato il decreto per tenere unite le famiglie di immigrati "clandestini" al confine col Messico, sottolineando però come la linea della "tolleranza zero" andrà avanti. Insostenibile la pressione mediatica per il Presidente degli Stati Uniti. Anche i sondaggi lo hanno spinto a fare marcia indietro dopo le immagini di migliaia di bimbi messicani "in gabbia".

Marcia indietro di Trump

Nel suo ordine esecutivo per non separare i bambini dai genitori entrati illegalmente in Usa, Donald Trump ha ordinato al Pentagono di "prendere tutte le misure disponibili per fornire al ministero degli interni, su richiesta, ogni struttura esistente disponibile per ospitare e prendersi cura" dei migranti e di "costruire strutture del genere se necessario e nel rispetto delle leggi.

L'ordine esecutivo permetterà di evitare le separazioni. "Vogliamo sicurezza per il nostro Paese ma allo stesso tempo abbiamo compassione, vogliamo tenere le famiglie unite", ha detto Trump dopo aver twittato "Vogliamo 'cuore' e sicurezza in America!".

Decisivo il ruolo di Melania

Secondo molti media Usa è stata la first lady a portare il presidente americano ad agire per fermare la separazione dei bambini dai loro genitori, con cui sono entrati illegalmente in Usa.

Stando alla portavoce di Melania Trump, quest'ultima "ha fatto sapere" al marito e leader americano "la sua opinione" sulla crisi dei migranti. Lei ha detto al presidente che "doveva fare il possibile per permettere alle famiglie [di migranti] di stare unite". Ecco perché Melania ha spinto Trump a lavorare con il Congresso o a "fare tutto quello che può fare da solo" per aiutare le famiglie di migranti già separate.