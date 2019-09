Prende un farmaco per il mal di denti: il sangue le diventa blu

Per porre rimedio ad un insopportabile mal di denti, una 25enne statunitense ha deciso di utilizzare, quasi totalmente, un tubetto di antidolorifico a base di bezocaina topica, una crema anestetica utilizzata in ambito odontoiatrico. Il giorno seguente ha pero avuto una pessima sorpresa: al risveglio si sentiva debole e affaticata, le mancava il respiro e la sua pelle stava diventando sempre più scusa. Recatasi in ospedale i medici le hanno diagnosticato la metaemoglobinemia, una malattia del sangue in cui viene prodotta una quantità anormale di metemoglobina. Questa tipologia di disturbo provoca un cambiamento nella forma del ferro presente nel sangue che non si lega più all’ossigeno: proprio la carenza di quest'ultimo ha contribuito a mutare in blu il colore della pelle e delle unghie.

Lo strano caso è stato riportato dal England Journal of Medicine: gli esperti hanno spiegato che l'eccessiva carenza di ossigeno può portare alla morte o a danni cerebrali permanenti. La più grande sorpresa per i medici è arrivata al momento del prelievo del sangue: quello estratto da un'arteria, invece di essere rosso vivo, era bluastro, proprio a causa della carenza di ossigeno.

A riconoscere subito questa rara malattia è stato il dottor Otis Warren, del Miriam Hospital di Rhode Island, nel New England, che aveva già assistito ad un caso simile in passato. Come è andata a finire? Alla donna è stato iniettato per via endovenosa un medicinale, il blu di metilene, che aiuta l’ossigeno a circolare nel corpo. Dopo qualche minuto la donna ha iniziato a sentirsi meglio.