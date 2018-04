Macché parità di sessi: nel Regno Unito 8 aziende su 10 pagano le donne meno degli uomini

Altro che parità dei sessi: in Gran Bretagna circa otto aziende su dieci pagano gli uomini più delle donne. A confermare questa disparità sul posto di lavoro sono i dati ufficiali pubblicati dal Government Equalities Office. La premier Theresa May lo scorso anno ha introdotto una legge che obbliga tutti i datori di lavoro con più di 250 dipendenti a fornire i dettagli sul gap di genere nei salari all'ente britannico che oggi ha reso noti i dati.

Circa 10.015 aziende hanno rispettato la scadenza di ieri a mezzanotte, mentre i trasgressori rischiano iniziative legali. Il 78% delle imprese private e pubbliche paga i dipendenti maschi più delle femmine, mentre il 14% paga di più le donne e solo l’otto per cento non ha alcun gap salariale di genere. La differenza media tra i salari di uomini e donne è del 12%. May ha promesso di affrontare la “scottante ingiustizia” del gap salariale e ha paragonato la battaglia per l’uguaglianza dei salari con quella delle suffragette per il voto alle donne.

La peggiore in classifica è la catena di giornali locali North Wales News Media dove l’85,2% degli uomini è pagato più della colleghe. Millwall Holdings, che controlla al squadra di calcio del Millwall, è all’80%. Tra i datori di lavoro più discriminatori la compagnia aerea irlandese Ryanair, che paga le donne il 71,8% in meno degli uomini. La società ha precisato che il dato è influenzato dal “numero relativamente basso” di piloti donne. Ryanair ha un totale di 554 piloti nel Regno Unito di cui solo otto sono donne. Forte il gap salariale nel settore bancario, in particolare nella City dove il salario medio orario degli uomini, esclusi bonus, è molto più alto di quello del donne, soprattutto nell’investment banking.