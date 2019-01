"Aereo cade a pezzi, ho paura": l'ultimo messaggio agli amici di Emiliano Sala

Del velivolo nessuna traccia, ma le speranze sono ormai pressochè nulle. Il mondo del calcio piange Emiliano Sala. Spunta ora un messaggio audio, diffuso dalla stampa argentina, del bomber, scomparso martedì notte mentre sorvolava canale della Manica a bordo di un piccolo aereo da turismo.

L'attaccante, appena passato dal Nantes al Cardiff, era molto preoccupato per lo stato del velivolo. E' stanco, sbadiglia, dalle sue parole si capisce che il volo non è tranquillo: "Sono stanco morto. Sono stato a Nantes - esordisce Sala - per fare mille cose, non finivo più. Ora sono sull'aereo che tra un po' cade a pezzi. Sto andando a Cardiff, domani pomeriggio iniziamo ad allenarci. Vediamo cosa succederà. Se tra un'ora e mezza non avrai mie novità, non so se manderanno qualcuno a cercarmi, non credo mi troveranno mai. Mamma mia che paura!"

L'ultimo messaggio di Emiliano Sala dall'aereo

🛑 El estremecedor audio de Emiliano Sala desde arriba de la avioneta desaparecida. pic.twitter.com/msfQFUJ2Bl — Clarín (@clarincom) 22 gennaio 2019

Sala, l'amico Rolan: "Ha predetto cosa gli sarebbe successo"

Solo qualche ora prima che il Clarin pubblicasse l'audio, Diego Rolan, ex compagno di Sala al Bordeaux, a una radio uruguaiana aveva detto: "Sono sotto shock. In un messaggio che Emiliano aveva inviato a un amico gli aveva detto che era molto spaventato dall'aereo, che se non l'avessero trovato sapevano cosa gli era capitato. Ha predetto cosa gli sarebbe successo".

"Sarebbe stato un passo importante per lui, aveva un buon contratto in Francia, ma non quanto meritasse per il suo valore. Ha appena fatto il salto economico e sportivo che avrebbe aiutato molto sia lui che la sua famiglia - ha proseguito Rolan -. C'è poca gente che può parlare male di Emiliano, una persona molto laboriosa, molto umile, sempre disponibile. Ho fiducia che tutto vada bene, sia per lui che per la sua famiglia e i suoi parenti".

Anche Nicolas Pallois, compagno e amico di Sala al Nantes, ha detto che Sala aveva paura perché il viaggio di andata da Cardiff a Nantes, sullo stesso Piper, era stato difficile e turbolento.

Chi è Emiliano Sala

Emiliano Sala, argentino, classe 1990, si è costruito una solida carriera in Francia. E' stato allenato da Ranieri nell'esperienza in Ligue 1 al Nantes del tecnico italiano. Quest'anno ha segnato 12 gol in 19 partite nel campionato francese e il Cardiff City ha deciso di portarlo in Premier League pagando 17 milioni di euro, un record per la società. Il 19 gennaio 2019 Sala, centravanti potente e tecnico, ha firmato un contratto fino al 2022 con i gallesi. Ma in Galles, dove era atteso, Sala non è mai arrivato.