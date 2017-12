Emma, la bimba nata da un embrione congelato 25 anni fa: la mamma ha 26 anni

Questa bimba si chiama Emma ed è nata lo scorso 25 novembre a Noxville, in Tennessee (Stati Uniti). A renderla speciale è il fatto che il suo embrione sia rimasto congelato per 25 anni, per poi venire alla luce dal grembo della mamma Tina Gibson, una ragazza statunitense di 26 anni.

Come ha raccontato la Cnn, l'embrione era stato ibernato nell’ottobre del 1992 dopo un’inseminazione artificiale di una coppia anonima. “Avremmo potuto essere due amiche lei ed io”, ha commentato la giovane mamma. Secondo il portale Standard Newswire della biblioteca di medicina dell’università del Tennessee questo embrione congelato è il più longevo mai venuto al mondo.

A seguire tutto il suo percorso, dall’impianto dell’ovulo fecondato a marzo fino alla sua nascita a novembre, è stato il dottor Jeffrey Keenan, del Centro nazionale donatori embrioni (Necd) di Knoxville, nel Tennessee. La mamma inizialmente non sapeva che l’ovulo fosse stato congelato nel 1992. Alla nascita Emma pesava tre chili e misurava 50,8 centimetri.