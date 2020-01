Usa, potente esplosione in una fabbrica a Houston: case ed edifici danneggiati

Una forte esplosione è avvenuta la scorsa notte, poco prima dell'alba, in una fabbrica di Houston, in Texas, danneggiando diverse case ed edifici che si trovano nelle vicinanze. La deflagrazione è avvenuta in una zona a nord-ovest della città e sarebbe stata originata da un serbatorio di gas propilene, altamente infiammabile. Diversi residenti hanno riferito di aver sentito tremare gli edifici al momento dell'esplosione.

Almeno una persona è stata trasportata in ospedale in seguito all'esplosione, fanno sapere i vigili del fuoco. Su Twitter la polizia ha invitato la popolazione a evitare l’area mentre i soccorritori sono sul posto. Su richiesta delle autorità tutto il traffico nell'area è stato deviato.

Esplosione a Houston, abitazioni danneggiate dall'onda d'urto

Un video pubblicato su Twitter mostra l'esplosione ripresa da una videocamera installata sul portico di un'abitazione. Diverse case della zona hanno riportato danni, comprese finestre e porte rotte.

"L'intera casa è stata rovinata", ha detto un residente alla rete locale KPRC. "L'intero soffitto è crollato su di noi. Siamo rimasti intrappolati e una famiglia è venuta ad aiutarci a uscire. È tutto distrutto, tutto".