Tentano di rubare la benzina, esplode l'oleodotto: morti e feriti

Prima il boato, poi le fiamme, il fumo e le grida. Un oleodotto è esploso nello stato di Hidalgo in Messico, provocando la morte di almeno 20 persone e il ferimento di altre 54. Un primo terribile bilancio rilasciato alle tv locali da Omar Fayad, governatore dello stato messicano. L'oleodotto sarebbe esploso in seguito alla perforazione illegale della conduttura, dalla quale in molti tentavano di approvvigionarsi abusivamente con dei secchi.

Esplode oleodotto in Messico: le prime immagini

Centinaia di persone si erano radunate presso l'oleodotto, situato ad un centinaio di chilometri da Tlahuelilpan, dopo che era spuntata una falla, cercando di rubare la benzina che usciva con dei secchi. Sui social sono state pubblicate foto, immagini e video delle fiamme che fuoriescono dalla conduttura e delle persone investite dal fuoco.

I soccorritori hanno isolato l'area. In un tweet, Fayad ha sottolineato come il governo locale stia coordinando gli sforzi per i soccorsi e che l'aiuto ai feriti sia la massima priorità. Dal canto suo, la compagnia petrolifera statale Pemex ha confermato con un post su Twitter che la conduttura era stata perforata illegalmente.

📍Sofoca #Pemex incendio por toma clandestina en San Juan del Río, Querétaro



• Petróleos Mexicanos informa que no se reportan personas lesionadas por este incidente



• Inician los trabajos de reparación del ducto, con la finalidad de restablecer la operación del mismo pic.twitter.com/TMeEnHI9dT — Petróleos Mexicanos (@Pemex) 19 gennaio 2019

I furti ad opera di bande criminali e di impiegati corrotti hanno causato alla società perdite stimate di circa 60 miliardi di pesos (3,1 miliardi di dollari) lo scorso anno scorso. Il governatore ha chiesto ai residenti di porre fine ai furti di carburante, osservando che "oltre a essere illegale, mette a rischio la tua vita e quella delle famiglie".

"Quello che è successo oggi a Tlahuelilpan non dovrebbe essere ripetuto", ha aggiunto. Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador, in un tweet, ha parlato di una "grave situazione a Tlahuelilpan" e ha detto di aver ordinato ai soccorritori per tenere sotto controllo l'incendio e curare le vittime.