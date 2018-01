Esplode palazzina con una pizzeria italiana: morti e feriti

Sono almeno due i morti e 14 le persone rimaste ferite in un'esplosione avvenuta nella città portuale di Anversa, in Belgio. Secondo le prime informazioni, la polizia ha escluso la possibilità che si tratti di un attentato terroristico. Molto più probabile che la deflagrazione sia avvenuta per un'improvvisa fuga di gas. I corpi delle due vittime sono stati trovati sotto le macerie durante le operazioni di soccorso.

In base alle fotografie pubblicate sui social network, al piano terra dell’edificio in cui si è verificata l’esplosione c’era un ristorante-pizzeria italiano, il “Primavera”.

Gli agenti e il personale di soccorso hanno lavorato tutta la notte per verificare la presenza di persone sotto le macerie provocate dall’esplosione. Alcune parti dell’edificio coinvolto, nel quartiere universitario di Paardenmarkt, sono andate completamente distrutte.

Secondo quanto si legge sul sito di Le Soir, tra le persone ferite, una è considerata in condizioni critiche, due hanno riportato ferite gravi.

