Esplosione in un supermercato in Russia: ci sono feriti

Una potente esplosione si è verificata in un supermercato di San Pietroburgo, in Russia. La notizia è stata diffusa dai media russi, in particolare RT parla di almeno 10 feriti e 50 persone evacuate, ma il bilancio non è ancora ufficiale.

Un funzionario del dipartimento locale del ministero delle Emergenze ha lasciato un primo commento all'agenzia di stampa Tass: "C'è stato un botto. I servizi di emergenza sono già sul posto: l'evacuazione è stata completata e non c'è stato nessun incendio".

Al momento non ci sono informazioni su cosa possa aver causato l'esplosione nel supermercato. L'ordigno esploso a nel supermercato 'Perekrestok' nello shopping center Gigant Hall di San Pietroburgo, si trovava all'ingresso, nella zona dove i sono situati gli armadietti in cui i clienti possono depositare borse e valigie. Secondo quanto riporta l'agenzia Interfax, aveva un potenziale esplosivo pari a 200 grammi di tritolo e conteneva materiale letale, come ad esempio bulloni e chiodi. Il Comitato Investigativo russo ha aperto subito un'indagine per tentato omicidio.

