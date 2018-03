Putin "spaventa" il mondo, ecco il nuovo super-missile da 200 tonnellate | Video

Si chiama Sarmat Rs28 il nuovo missile balistico intercontinentale russo con cui Putin intende "sfidare" il sistema di difesa missilistico schierato in Europa dagli Stati Uniti. Si tratta di un missile a due stadi, dal peso di 200 tonnellate e capace di una gittata di 11mila chilometri.

Sarmat Rs28, attualmente ancora in fase di sviluppo, è stato presentato oggi dal presidente russo in un messaggio alle camere unite tra gli applausi di deputati e senatori. Nel presentare la nuova generazione di missili supersonici - scrive Askanews - Putin ha avvertito il mondo che bisogna fare i conti con la Russia. Il nuovo missile classe "Sarmat" è in grado di volare 20 volte più veloce del suono e cambiare continuamente quota di crociera, ha detto il capo del Cremlino, "questo lo rende assolutamente invincibile rispetto a qualsiasi forma di difesa missilistica di aria e terra".

Il nuovo missile russo | Video da Sputnik Türkiye

Secondo quanto mostrato nel video di presentazione, Sarmat Rs28 è capace di attraversare più continenti ed evitare i radar". Non solo: è in grado trasportare fino a 15 testate nucleari oltre a diversi dispositivi elettronici e falsi bersagli per ingannare i sistemi di difesa nemici.

"Nessuno al mondo ha dei missili come quelli russi", ha detto Putin che tra tre settimane verrà rieletto quasi sicuramente a capo del Cremlino.

"Se ci attaccano nostra risposta sarà istantanea"

Il presidente russo ha anche aggiunto che "qualsiasi utilizzo di armi nucleari contro la Russia o contro i suoi partner, grandi o piccoli, sarà considerato come un attacco nucleare, la nostra risposta sarà istantanea".