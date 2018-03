Ex spia avvelenata, è guerra aperta tra Russia e Regno Unito: "Rappresaglia imminente"

È guerra aperta tra Russia e Regno Unito. La decisione di Theresa May di ordinare l’espulsione di 23 diplomatici russi dopo l’avvelenamento sul suolo inglese dell’ex spia Sergey Skripal e della figlia Yulia, avrà serie ripercussione nei rapporti tra i due Paesi. Lo ha fatto sapere il ministero russo degli Esteri, annunciando una “imminente” risposta alle misure decise dal governo londinese, spiegano con l’espulsione dei diplomatici la Gran Bretagna ha scelto “lo scontro” con la Russia.

Il dicastero denuncia “azioni ostili mirate a un serio deterioramento delle relazioni bilaterali” tra Russia e Regno Unito.

L'ex spia avvelenata, i fatti

Skripal è un ex spia sovietica che a un certo punto della sua carriera accettò di farsi pagare dal Regno Unito per dare ai servizi segreti britannici informazioni riservate sulla Russia. Nel 2004 Skripal fu però tradito da una soffiata finì in carcere in Russia. Restò in cella fino al 2010 quando venne scarcerato nell’ambito di uno scambio di spie tra gli Stati Uniti e la Russia.

Da allora Skripal, che oggi ha 66 anni, non ha più lavorato nei servizi segreti e si è trasferito nel sud dell’Inghilterra con la famiglia. Lo scorso 4 marzo è stato trovato in fin di vita su una panchina di Salisbury insieme alla figlia Yulia. I due – avvelenati con un agente nervino - sono attualmente ricoverati in gravi condizioni. Il Regno Unito sostiene che dietro l’episodio ci sia proprio la Russia di Putin . Anche il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha detto qualche giorno fa che la Russia è “molto probabilmente” responsabile dell’avvelenamento dell’ex spia Sergey Skripal in Inghilterra.

Oggi Theresa May ha dichiarato che la Russia è “colpevole” dell’avvelenamento dell’ex spia russa Sergej Skripal annunciando la “sospensione dei contatti bilaterali” con Mosca e ordinando l’espulsione di 23 diplomatici russi.

Il discorso di Theresa May | Video

