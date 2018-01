Fallisce il gruppo Carillion: a rischio 43mila posti di lavoro

Il gruppo di costruzioni britannico Carillion ha annunciato la messa in liquidazione immediata dopo che, sommerso dai debiti, non è riuscito a ottenere fondi pubblici o crediti bancari per restare a galla. Il gruppo Carillion impiega 43mila persone nel mondo, 19.500 in Gran Bretagna: il governo di Londra ha fatto sapere che fornirà comunque il sostegno finanziario sufficiente a proseguire i lavori nei cantieri pubblici.

Carillion è una grande appaltatore di lavori pubblici e ha cantieri in tutta la Gran Bretagna da scuole alla linea ferroviaria ad alta velocità High Speed Two, ma da tempo è in difficoltà finanziaria. Nonostante ciò il governo ha continuato ad affidare al gruppo progetti di grande rilievo, come HS2, ed è stato criticato per questo. La vicenda rischia di aver un costo rilevante per l'esecutivo britannico, che pure si è rifiutato di contribuire al salvataggio della società.

"E' una società di diritto privato, dispiace che non abbia trovato una possibilità di rifinanziarsi con i creditori" ha detto il sottosegretario al consiglio dei ministri David Lidington alla Bbc."Abbiamo ritenuto che i contribuenti non possano accollarsi il salvataggio di una società di diritto privato, in particolare perchè i suoi problemi derivano da un lato delle loro attività che non ha nulla a che fare con i lavori pubblici".

Il governo ha intanto chiesto ai lavoratori della Carillion di recarsi al lavoro per completare alcuni cantieri. La società di trading City Index ha avvertito i clienti che "l'effetto conraccolpo sull'economia può essere ampio, dato che si parla della perdita di migliaia di posti di lavoro".