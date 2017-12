Come The Terminal, famiglia bloccata da due mesi in aeroporto

C'è una famiglia dello Zimbabwe che sta vivendo un'esperienza simile a quella narrata nel film The Terminal, con Tom Hanks. Quattro adulti e quattro bambini sono bloccati da due mesi all’interno dell’aeroporto di Bangkok, in Thailandia. Da quanto hanno reso noto le autorità, la famiglia non avrebbe i documenti necessari per proseguire il viaggio, si rifiuta di tornare in Zimbabwe e non può rientrare in Thailandia perché è rimasta oltre la scadenza dei visti nel Paese.

Per questo motivo è costretta a restare nell’area lato volo dell’aeroporto. La loro vicenda è venuta alla luce quando un tailandese ha pubblicato su Facebook una foto nella quale consegna un regalo di Natale a uno dei bambini. Il post, che spiega la storia della famiglia, è diventato virale e sono emerse molte domande su come otto persone abbiano potuto vivere in aeroporto per tanto tempo.

Il paragone più immediato è con il film del 2004 “The Terminal”, nel quale un uomo, interpretato da Tom Hanks, resta bloccato in un aeroporto di New York a seguito della caduta del suo governo, che rende inservibili i suoi documenti.