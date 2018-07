Proiettile di lava colpisce imbarcazione di turisti: 23 feriti

Hanno rischiato grosso. Un 'proiettile di lava' - alcuni media la definiscono addirittura una 'bomba di lava' - ha colpito una barca turistica alle Hawaii. Il gruppo di turisti era in gita per godersi lo spettacolo dell'eruzione del Kilauea.

23 feriti alle Hawaii

Il bilancio è di 23 persone ferite, 13 delle quali sono state ricoverate in ospedale: la più grave è una donna con un femore fratturato; la barca era impegnata in un "lava-tour". La lava che scorre nel Pacifico è spettacolare, e produce una foschia nebbiosa nota alle Hawaii come "laze".

L'eruzione del Kilauea

Il 'proiettile di lava' ha perforato il tetto della barca, riferiscono i vigili del fuoco. L'eruzione ha distrutto centinaia di case da quando è iniziata il 3 maggio. Kilauea è uno dei vulcani piu' attivi al mondo e uno dei cinque dell'isola. L'eruzione del Kilauea è una delle più vaste degli ultimi decenni e ha costrettoo migliaia di persone alla fuga dall'area circostante.