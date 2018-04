Spara nella sede di YouTube, poi si toglie la vita: quattro feriti, paura a San Bruno

Una donna ha fatto irruzione armata nel quartier generale di YouTube a San Bruno, in California: avrebbe agito per colpire il fidanzato, scrivono i media statunitensi. Circa venti i colpi sparati: la donna si è tolta la vita dopo aver ferito quattro persone. La pista terrorismo è stata subito esclusa.

Succede tutto alle 13, ora locale. Una persona, presente al momento dell'attacco, racconta alla Cnn che la donna, vestita con un top nero e con il volto coperto da una sciarpa, "ha fatto irruzione in mensa durante il pranzo". Nel quartier generale di YouTube lavorano circa 1.700 persone.

Minuti di panico: alcuni riescono a fuggire, altri si barricano negli uffici. "Eravamo seduti in riunione e abbiamo sentito persone correre, si sentiva il rumore sul pavimento. Il primo pensiero è stato un terremoto", scrive Todd Sherman, un producer di YouTube. sostenendo anche che, dirigendosi verso l’uscita, ha visto "gocce di sangue sul pavimento e sulle scale".

In pochi minuti sul posto arrivano le squadre speciali della polizia e numerose ambulanze. I feriti sono ricoverati allo Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center: una donna è in gravi condizioni.

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene.