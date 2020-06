In Cina torna il festival della carne di cane e gatto: macellati migliaia di animali

Cani e gatti, ammassati in gabbie, vengono tramortiti con bastonate sulla testa e bruciati o bolliti ancora vivi, denunciano gli animalisti. L'orrore va in scena a Yulin, città del sud della Cina, dove domenica 21 giugno si è aperto il festival della carne di cane e gatto, tradizionale appuntamento per la vendita e il consumo di animali da compagnia giunto ormai al suo decimo anno. Il festival della carne di cane di Yulin, dunque, non si ferma malgrado le dichiarazioni formali del governo cinese (che pochi giorni fa aveva dichiarato fuorilegge il commercio di animali selvatici) e i proclami delle autorità sanitarie nell'era della pandemia di coronavirus.

Cina, il festival della carne di cane di Yulin non si ferma

Negli anni scorsi, denunciano le associazioni animaliste, la maggior parte delle bancarelle di carne di cane erano dislocate in diverse zone della città: a Yulin ora la vendita degli animali a quattro zampe si è spostata in periferia, concentrandosi nella zona di Nanchao. Qui, dopo che con l'epidemia le autorità hanno imposto il divieto della vendita di animali vivi nei mercati, le bancarelle del mercato vendono principalmente carne di cane già macellato. Il noto mercato Dongkou, che è sempre stato l’epicentro dell'attivtà commerciale, risulta invece relativamente vuoto.

Humane Society International, associazione che si batte per la tutela degli animali, stima che sono in tutto dieci milioni i cani abbattuti ogni anno in Cina per la carne. E' difficile che il commercio di Yulin cessi del tutto dall'oggi al domani, però si registrano alcuni segnali di cambiamento: le città di Shenzhen e Zhuhai, ad esempio, sono state le prime a vietare la carne di cane. L'aver dichiarato cani e gatti animali da compagnia (non più nella lista del "bestiame") potrebbe far sì che altre città seguano questo esempio.

Poco prima dall’apertura del festival cinese della carne di cane, che si apre con il solstizio d'estate, sono stati salvati dieci cuccioli destinati alla vendita in un mercato alle porte di Yulin. E' quanto rende noto Humane Society International sul suo profilo Instagram.